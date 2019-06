Milan, c’è un’altra panchina da sistemare: Ganz è grande il favorito

Milan, c’è un’altra panchina da sistemare oltre a quella della prima squadra: Maurizio Ganz è grande il favorito

C’è grande fermento intorno alle panchine del Milan. E non soltanto per quella della prima squadra, che Maldini vorrebbe destinare ad un Giampaolo in uscita dalla Samp. Perché il club rossonero è al lavoro per strutturare il nuovo organico anche del settore Femminile.

Il favorito per la guida tecnica “in rosa”, al momento, risponde al nome di Maurizio Ganz. L’intesa tra le parti pare ormai prossima, anche se – causa Mondiale – l’inizio della nuova stagione è ancora molto lontano e non c’è fretta per gli annunci. Lo stesso tecnico è attualmente impegnato in alcuni campus, quindi l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane.