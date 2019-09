Milan, fissato l’incontro per il rinnovo di Bonaventura

Jack Bonaventura rinnoverà presto il suo contratto con il Milan: nelle prossime settimane avverrà l’incontro tra le parti

Dopo la chiusura del mercato, è tempo di rinnovi in casa Milan. Il primo che prolungherà il suo contratto sarà Gigi Donnarumma seguito a ruota da un altro tassello fondamentale di questi ultimi anni dei rossoneri: Jack Bonaventura.

Come riporta Tuttosport, il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2020 e già nelle prossime settimane le parti potrebbero incontrarsi per provare a raggiungere un accordo.