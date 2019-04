Il Milan frena a Parma: le inseguitrici potrebbero approfittarne 

Il Milan pareggia contro il Parma e vede allontanarsi la zona Champions: le inseguitrici potrebbero approfittarne

Il gol di Castillejo non basta. Il Milan, nel finale di partita, si è infatti fatto riacciuffare dal Parma grazie ad un gran gol su punizione segnato da Bruno Alves. Il calciatore crociato ha così spento le speranze di allungare in zona Champions sulle dirette inseguitrici. Anzi, il pareggio ha di fatto riacceso nuovamente la lotta Europa. Se infatti la Roma dovesse vincere a Milano con l’Inter scavalcherebbe in classifica proprio i rossoneri.

Allo stesso modo, la Lazio, se dovesse vincere contro il Chievo in casa andrebbe ad un solo punto dal Milan. Dall’altra parte, l’Atalanta raggiungerebbe i rossoneri in caso di vittoria a Napoli. Ma non finisce qui. La prossima giornata di campionato, vedrà affrontarsi Toro e Milan sul campo dello Stadio Grande Torino. Se il toro dovesse trovare punti a Genoa, la prossima sfida potrebbe esser decisiva per l’Europa in quanto i granata si porterebbero proprio agli stessi punti della squadra di Gattuso.