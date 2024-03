Milan Furlani: «Fondi arabi? Solo speculazioni»

Le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sulle voci del possibile inserimento di fondi sauditi nel club

Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Milan-Slavia Praga. Di seguito le sue parole sull’interessamento di fondi sauditi di entrare nel club.

PAROLE CARDINALE – «Io ero con Gerry a Londra, prima-durante e dopo l’intervista. Invito tutti a vedere l’intervista in inglese per capire le sue parole. Ha parlato di crescita e noi lavoriamo per questo, per migliorarci».

FONDI ARABI NEL MILAN, FONDO PIF – «Noi lavoriamo e siamo focalizzati a portare risultati per il Milan. Queste sono speculazioni, non c’è nulla di vero».

