Milan, Gabbia: «Ecco cosa penso dello Slavia Praga»

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo il sorteggio dell’Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

SLAVIA PRAGA – «Abbiamo seguito il sorteggio senza ansia, ma con la volontà di proseguire un percorso che può darci grande soddisfazioni. L’avversario è valido, anche se dovremo ancora conoscerlo meglio. Ha fatto un bel girone di qualificazione e sarà una gara da affrontare in maniera seria e concentrata».

EUROPA LEAGUE – «Vincere l’Europa League? Quando si gioca in una società come il Milan c’è sempre la voglia di dare tutto e raggiungere la vittoria. E’ doveroso e noi come gruppo abbiamo questa volontà di andare fino in fondo nelle competizioni a cui partecipiamo».

