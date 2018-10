Gattuso nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Chievo sottolinea la capacità di Cutrone di cambiare la partita in corsa

L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di domani contro il Chievo Verona. Il tecnico rossonero ha esaltato le doti di Hakan Calhanoglu, sottolineando come dovrebbe impegnarsi a cercare di più la precisione quando calcia la verso la porta, e soprattutto quelle di Patrick Cutrone. «Mi mette in difficoltà con le scelte, non mi diverto a mettere in panchina Cutrone. Riesce sempre a buttarla dentro e cambia le partite con l’entusiasmo e il dinamismo. Non sono fissato col 4-3-3, ma quando leggo le partite metto un altro attaccante dentro, so fare anche altri moduli ma dobbiamo farlo bene», ha detto Gattuso.

