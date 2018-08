Milan, Gattuso non ha dubbi: «Voglio Suso a tutti i costi, deve rimanere»

L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha dichiarato di voler ancora in squadra lo spagnolo Suso, finito nel mirino di molte squadre

Il Milan rimane al centro del calciomercato e dopo gli acquisti importanti di Higuain e Caldara dalla Juventus, adesso si parla di cessioni anche per ragioni di bilancio e fair play finanziario. L’indiziato numero uno a partire nei giorni scorsi sembrava l’esterno Suso che farebbe registrare alle casse del club rossonero una grossa plusvalenza. Il cartellino del giocatore, difatti, si aggira intorno ai 35-40 milioni e lo spagnolo è stato preso nel 2016 a parametro zero. Sul calciatore sono finite diversi club come la Roma che lo ha messo in cima alla lista dopo la trattativa sfumata per Malcom, il Chelsea ed il Liverpool.

In merito è intervenuto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, durante un’intervista al quotidiano Corriere dello Sport. L’allenatore rossonero ha dichiarato di voler a tutti i costi la permanenza di Suso che può rivelarsi un valore aggiunto per la squadra. Gattuso ha, poi, aggiunto: «Lo spagnolo abbina qualità e quantità, i suoi movimenti con e senza palla diventano importanti. È un giocatore di peso che può permetterci di effettuare il salto di qualità». Il mister, dunque, sogna già un tridente con Suso, Çalhanoglu ed Higuain.