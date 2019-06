Milan, Giampaolo ribalta le gerarchie dell’attacco rossonero: le valutazioni del tecnico su Piatek, Cutrone e André Silva

Giampaolo scorre i nomi del reparto offensivo del Milan e, mentre lo fa, medita un ribaltone delle gerarchie. Non per la figura di Piatek, però, prioritaria tanto ieri quanto domani nello scacchiere rossonero. Anche nel caso in cui il tecnico ex Samp decida di adottare il suo talismano 4-3-1-2.

In quel caso, però, l’identikit ideale per affiancare la punta polacca ricondurrebbe secondo il neo allenatore rossonero ad André Silva, pur reduce da una stagione sulle montagne russe con quel Siviglia che ha scelto di non riscattarlo. A farne le spese, allora, potrebbe essere Cutrone, segnalato sul piede di partenza di fronte ad un’offerta congrua.