Milan, Giroud sempre più verso l’addio: la proposta di contratto

Olivier Giroud è vicino a salutare il Milan. Ecco la proposta contrattuale della sua prossima squadra, il Los Angeles FC

Olivier Giroud è prossimo a salutare il Milan. L’ex centravanti di Arsenal e Chelsea tra le altre, secondo quanto iportato da calciomercato.com, dirà addio ai rossoneri al termine della stagione.

Il contratto del francese è in scadenza e non verrà dunque rinnovato ulteriormente. Ad aspettare l’attaccante sarà l’avventura con i Los Angeles FC in MLS. Sarebbe già arrivata la base d’inteso con un contratto di 18 mesi, fino al termine del 2025.