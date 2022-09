Milan, Gullit: «Scudetto come una liberazione. Leao fuoriclasse»

L’ex attaccante del Milan Ruud Gullit ha parlato dell’attuale situazione in casa rossonera: le dichiarazioni dell’olandese

Ruud Gullit ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sul Milan.

SCUDETTO – «Grande gioia. È stata una liberazione dopo un periodo difficile con i vari cambi di proprietà. Non è facile ricostruire in un momento come questo in cui sul mercato le squadre inglesi dominano. Ai miei tempi il Milan acquistava i campioni, adesso succede che debba venderli o lasciarli andare. Non ci sono le grandi star, Ibra è un fuoriclasse ma… è vecchio (risata, ndr)».

LEAO – «Ecco, lui ormai è un fuoriclasse. Mi piace perché è istintivo. Lui stesso non capisce se stesso, ha troppa fantasia. Oggi i giocatori sono pieni di istruzioni da seguire, vengono un po’ ingabbiati. È bello che lui voglia trovare altre strade verso la porta».

