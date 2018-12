Higuain potrebbe lasciare i rossoneri? Sarri, tecnico del Chelsea ed estimatore dell’attaccante, lo ha chiamato dopo la sfida con la Juve

Gonzalo Higuain può lasciare il Milan? Spunta una clamorosa indiscrezione sull’attaccante argentino, che sta vivendo un momento estremamente negativo in rossonero. Il numero nove di Gattuso ha ricevuto una chiamata da Maurizio Sarri, che lo vorrebbe portare al Chelsea. La Juventus, detentrice del cartellino, potrebbe dare il nulla osta per dare il via alla trattativa. Il Pipita lascerebbe Milano per fare spazio a un altro top player di proprietà dei Blues. CLICCA QUI per tutte le informazioni sul possibile scambio tra Milan e Chelsea che infuocherebbe il mercato di gennaio.