Higuain sbotta col giornalista: «Stai cercando casini da me?» – VIDEO

Gonzalo Higuain sempre più nervoso: al ritorno da Gedda l’attaccante del Milan, a un passo dalla cessione al Chelsea, se la prende con uno dei cronisti a Malpensa

La notizia del passaggio imminente di Gonzalo Higuain al Chelsea ormai non sorprende più nessuno: per il trasferimento dell’attaccante dal Milan (via Juventus) ai Blues è praticamente quasi tutto fatto sulla base di un prestito semestrale con possibile rinnovo per un altro anno. L’attaccante argentino, come vi avevamo svelato ieri in esclusiva, probabilmente già oggi potrebbe approdare a Londra per le visite mediche di rito: nella nottata il Pipita, insieme al resto dei compagni, è tornato in Italia da Gedda dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana proprio contro la Juve. Ancora stanco e visibilmente nervoso (proprio come nell’immediato post-partita di ieri), Higuain non le ha mandate certo a dire ai giornalisti in cerca di dichiarazioni all’aeroporto di Milano Malpensa.

Ad uno in particolare che gli chiedeva se fosse contento di ritrovare Maurizio Sarri (suo allenatore già ai tempi del Napoli) al Chelsea, la risposta dell’attaccante è stata fulminante: «Se stai cercando casino, non lo troverai mai con me». Nessuna dichiarazione in merito all’immenente trasferimento ovviamente, ma Higuain ha confermato ancora una volta di provare un certo malessere nei confronti dei giornalisti, che certo nell’ultimo periodo non hanno lesinato critiche nei suoi confronti per le prestazioni espresse in rossonero. Tutto comunque sta per finire.