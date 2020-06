Milan, Ibra brucia le tappe: vuole essere in campo per la ripresa del campionato

Zlatan Ibrahimovic vuole essere in campo per la ripresa della stagione: lo svedese sta meglio e punta al Lecce

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic si sta facendo strada un pensiero stupendo, un’immagine che solo una decina di giorni fa sarebbe risultata inconcepibile: tornare a disposizione del Milan presto, molto presto, magari per la ripresa del campionato.

Il polpaccio sta meglio e la lesione al soleo riportata il 25 maggio scorso è in via di guarigione. Stabilire tabelle di recupero è prematuro, anche perchè lo svedese dovrà sottoporsi ad ulteriori esami a metà mese. Le sensazioni di Zlatan sono più che positive. Soprattutto, lo erano già prima degli esami dell’altro giorno.

La Rosea prova anche ad ipotizzare date di rientro di Ibrahimovic. Se tutto continuerà a filare liscio lo svedese vorrebbe provare a giocare di anticipo sui tempi di recupero: la logica suggerirebbe una ripresa graduale degli allenamenti intorno al 15 giugno in modo da essere pronto per le sfide contro Lazio e Juve tra il 4 e il 7 luglio, ma a chi gli sta vicino Ibra ha raccontato di voler tentare di tornare a disposizione di Pioli già per il debutto-bis del Milan in campionato a Lecce, il 22 giugno, o per il match del 28 a San Siro con la Roma. Per l’allenatore rossonero sarebbe chiaramente una manna dal cielo, anche nel caso in cui l’impiego del campione svedese dovesse limitarsi a qualche minuto o addirittura anche solo simbolicamente alla presenza in panchina.