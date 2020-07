Milan Ibrahimovic, il futuro ancora non è stato scritto: il tutto dipenderà anche dal giocatore e dalle sue scelte

Il finale ancora non è stato scritto. Zlatan Ibrahimovic può rimanere a Milano, ma tanto dipenderà dallo svedese, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’attaccante vorrebbe rimanere – si legge -, ma con Rangnick non c’è rapporto. Per restare, inoltre dovrebbe accettare un ingaggio più basso. Le prossime ore saranno dunque decisive per poter decidere quale sarà il proprio futuro.