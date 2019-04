Milan, il futuro di Biglia è più incerto che mai

L’argentino non sta convincendo in rossonero e Bakayoko sembra più indispensabile: futuro già scritto?

Biglia al Milan non ha mai convinto e oggi più che mai il suo futuro è un’incognita. Soprattutto dopo i problemi fisici, le ultime prestazioni opache e la crescita di Bakayoko, l’argentino ha perso il posto da titolare e anche le sicurezze riguardo il suo futuro. Leonardo infatti pare possa cambiare idea e davanti ad un’offerta importante potrebbe vacillare. Il rinnovo di contratto che sembrava una formalità può anche non arrivare più, o magari essere prolungato di un anno per non perderlo a zero. Le voci più insistenti riguardano il Boca Juniors e l’Hebei Fortune ma non sono da escludere nuovi inserimenti da parte di altre squadre, quel che è certo è che Biglia al Milan non è poi più così sicuro di restare.