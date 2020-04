Milan, il piano di Gordon Singer e Gazidis per riportare in alto il club

Elliott non ha alcuna intenzione di mollare il Milan. Gordon Singer e Gazidis stanno studiando un piano per riportare in alto il club

Gordon Singer e Gazidis lavorano gomito a gomito per riportare in alto il Milan. Il rapporto tra i due è di ferro e la volontà è la medesima: far tornare il Diavolo agli antichi splendori. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’idea è quella di puntare soprattutto su giocatori di prospettiva che andranno valorizzati nel tempo: come Gigio Donnarumma, il quale è giovane, ma ha anche esperienza ed è già un fuoriclasse.

La Rosea ricorda come i primi due anni di gestione Elliott non sono andati come sperato (tra cambi di allenatore e scarsi risultati) ma il fondo americano non ha alcuna intenzione di mollare. Ci vorrà tempo e pazienza ma Singer e Gazidis sono pronti a vincere questa sfida.