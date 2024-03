Cosa rischia il Milan? Tutti gli scenari: dalla multa all’esclusione dalle coppe

Cosa rischia adesso il Milan dopo la perquisizione di ieri della Guardia di Finanza? Ecco tutti i possibili scenari

Terremoto in casa Milan: l’inchiesta aperta ieri sulla reale proprietà del club può avere conseguenze molto pesanti. La Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza sull’argomento.

In Serie A il club rossonero può rischiare una multa e una penalizzazione (in linea del tutto teorica c’è anche la retrocessione tra le sanzioni di un grave illecito amministrativo). In Europa potrebbe esserci una multa, un’esclusione dalle coppe se venisse accertata una grave alterazione dei documenti ma anche altre misure alternative (ad esempio sul FFP).

