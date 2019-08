Milan, infortunio Biglia: problema all’adduttore. In dubbio con l’Udinese

Milan, infortunio per Biglia: problema all’adduttore per il centrocampista argentino. In dubbio per l’esordio stagionale contro l’Udinese

Brutta notizia in casa Milan e per mister Giampaolo. Lucas Biglia si è fermato in allenamento ed è in dubbio per l’esordio stagionale in Serie A contro l’Udinese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista argentino ha accusato un lieve problema all’adduttore e dovrebbe saltare la partita con l’Udinese. In cabina di regia potrebbe sostituirlo Calhanoglu, provato più volte da Giampaolo in questo ruolo.