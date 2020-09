Milan, infortunio Rebic: il croato punta il derby

Nella partita contro il Crotone, Ante Rebic ha riportato la lussazione del gomito

Nei minuti iniziali del secondo tempo di Crotone-Milan, Ante Rebic è caduto pesantemente sul braccio sinistro riportando una lussazione del gomito. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato l’assenza di fratture ossee, il che vuol dire che l’infortunio è meno serio del previsto.

Per questo motivo i tempi di recupero saranno più brevi. L’obiettivo di Rebic è quello di tornare in campo il derby contro l’Inter in programma il 17 ottobre.