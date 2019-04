Il Milan di Ringhio è pronto a mettere in difficoltà i Bianconeri. Gattuso erge il muro: la difesa è d’acciaio. Ma senza Gigio…

Tra poco scenderanno in campo Juventus e Milan. I Bianconeri vogliono blindare lo scudetto per dedicarsi finalmente al sogno Champions. Il Milan, dal canto suo, non può più sbagliare. Un solo punto in tre partite non basta per la corsa all’Europa che conta. Gattuso, anche nei momenti di difficoltà, sa bene quale sia il punto forte del suo Milan: la difesa d’acciaio.

Tuttavia, il muro si ergeva davanti ad un giovane portiere su cui questa sera Gattuso non potrà contare. Senza Donnarumma, la responsabilità è tutta dell’Ex-Napoli Reina. Ma prima di arrivare al tiro, la potenza letale dei bianconeri dovrà fare i conti con Romagnoli e Musacchio. E nel caso le pistole si inceppassero, ci penserà il ritrovato Kessiè a evitare guai. I rossoneri di Gattuso sono la quarta difesa migliore del campionato. La Juventus è avvisata.