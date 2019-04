Milan, Leonardo non ci sta: i rossoneri vanno via dall’Allianz Stadium con zero punti, ma fa discutere la direzione di gara di Fabbri

Leonardo non ci sta. Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente rossonero non ci sta ad uscire battuto dall’Allianz Stadium. A far discuter soprattutto la direzione di Fabbri: «Il mani di Alex Sandro mi sembra abbastanza chiaro. Siamo molto dispiaciuti, perchè la squadra ha fatto bene, soprattutto essendo all’Allianz Stadium. Poi va via con zero punti e tutti questi episodi, con errori arbitrali molto netti».

Leonardo non è convinto dell’intero operato dell’arbitro di Ravenna: «Il comportamento generale è stato inadeguato: ammonizione Calahnoglu incomprensibile, dialogo diverso con i nostri giocatori e quelli della Juve».

Il rapporto con Gattuso è stato sempre al centro di polemiche, ma Leonardo seda il tutto: «Lo spettacolo, il campo è quello che deve uscire di più. I dirigenti non devono parlare tanto. Il rapporto tra me e Rino è molto chiaro: ci conosciamo da 20 anni».

L’attenzione si sposta poi a Kean, che Leonardo aveva provato a prendere a gennaio: «Tu puoi parlare anche di novanta giocatori, ma alla fine ne prendi due. Sta andando fuori dalle nostre possibilità perchè è esploso. Però a gennaio ci avevamo pensato».