Milan Juve, poche certezze per Pioli: Ibrahimovic verso la conferma

Milan Juve diventa un match da dentro o fuori per i rossoneri. L’unica certezza rimane Zlatan Ibrahimovic, che partirà dal 1′

Il Milan deve assolutamente cercare di andare avanti in Coppa Italia, fino alla finale. Per cercare di vincere un trofeo, ma anche per essere sicuri di conquistare l’Europa. Poche certezze per Stefano Pioli e tante insicurezze: tra i punti fermi di questa squadra – come riportato da La Gazzetta dello Sport – c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Dubbi su chi farà coppia con lo svedese, ma l’ex Los Angeles Galaxy ci sarà dal 1′.