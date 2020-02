Milan Juventus: l’imprecisione tecnica di Ramsey

Ramsey sta dando troppo poco alla Juventus. Anche a San Siro, troppa imprecisione in fase di rifinitura

Con Cuadrado largo a destra, il rischio era quello di avere poca tecnica per vie centrali. Proprio per questo, in Milan-Juventus Sarri ha schierato Ramsey come mezzala, per avere tra le linee un giocatore più di palleggio.

Per quanto il gallese si sia mosso bene senza palla, con smarcamenti di buon livello, continua a essere poco incisivo quando è il momento di fare la giocata decisiva. Tanti tocchi, lentezza nello scarico e soprattutto tanta imprecisione. Un esempio nella slide sopra, in cui sbaglia la misura dell’appoggio, impedendo a Cuadrado di puntare Theo Hernandez. Ramsey doveva migliorare la rifinitura della Juve, ma non sta rendendo come ci si augurava.