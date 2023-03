Milan, Kjaer: «Scarso minutaggio? Io faccio il mio lavoro per convincere l’allenatore»

Le parole di Kjaer sullo scarso minutaggio al Milan: «Faccio il mio lavoro e si spera che le cose cambino prima o poi»

Simon Kjaer ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Danimarco del poco minutaggio con il Milan. Inoltre ha parlato anche di Hojlund, rivelazione dell’Atalanta al suo debutto con la nazionale danese. Ecco le parole del difensore rossonero:

MINUTAGGIO AL MILAN – «Questa è una decisione dell’allenatore. Lavoro sodo ogni giorno e in questo momento mi sto concentrando sulla nazionale. Faccio il mio lavoro e si spera che le cose cambino prima o poi».

HOJLUND – «È un bravo ragazzo con molta fiducia in se stesso. Ed è così che lo trattiamo. Riceve l’aiuto di cui ha bisogno, ma ci assicuriamo anche che stia con i piedi per terra. Ma, ripeto, è un bravo ragazzo, non credo che avremo mai problemi con lui. Mi ha un po’ sorpreso che stia crescendo così in fretta. Vuole emergere e lavora sodo».

