Milan, l’agente di Conti: «Non si poteva andar via da sconfitti»

Conti è rimasto al Milan nonostante le voci di mercato. Ecco le dichiarazioni dell’agente del terzino rossonero, in cerca di rilancio

Conti resta al Milan: l’obiettivo è convincere Giampaolo e prendersi la maglia da titolare nel suo undici. Ecco le parole dell’agente del giocatore, Giuffredi, intervistato da Tuttomercatoweb.com.

«E’ vero, c’erano delle opportunità. Ma poi come avrebbe potuto guardarsi allo specchio? Andare via dal Milan significava andare via da sconfitti e io ho sempre detto ad Andrea che deve avere come obiettivo quello di tornare suoi suoi livelli».