Milan, lavoro differenziato per Leao, Musah e Pulisic: il motivo

Il Milan si prepara per la sfida di campionato contro la Fiorentina di Italiano. Le ultime sugli allenamenti rossoneri

Il Milan è in un momento topico della stagione con la corsa al secondo posto in campionato e l’Europa League nella doppia sfida contr la Roma di De Rossi, andata a San Siro l’11 aprile e il ritorno all’Olimpico una settimana dopo.

Nell’allenamento mattutino di oggi Leao, Pulisic e Musah sono rientrati e secondo Milanews24.com hanno svolto un lavoro personalizzato. Il motivo non è preoccupante, i tre si sono rimessi al lavoro non in gruppo solo per una questione di scarico dopo le Nazionali. Già nella giornata di domani si uniranno ai compagni.