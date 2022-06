Milan, Leao chiede 7 milioni: si lavora a una maxi clausola

Il Milan è a lavoro per il rinnovo di Leao che chiederebbe circa 7 milioni a stagione. Si pensa anche a una maxi clausola rescissoria

Come riportato dal Corriere dello Sport, le richieste di Mendes per l’ingaggio di Leao sono ora di 7 milioni di euro a stagione. I discorsi tra l’entourage del portoghese e il Milan devono essere riallacciati dopo il passaggio di proprietà. L’idea del club rossonero è quella di venire incontro al suo attaccante, considerato unico e con enorme potenziale, ma serve il via libera di RedBird allo sforamento del tetto ingaggi.

Intanto sulle tracce dell’ex Lille ci sono Psg e Manchester City: la clausola da 150 milioni con un prolungamento verrebbe alzata a 250 milioni. Senza rinnovo però l’addio nel 2023 diventerebbe quasi certo. Leao comunque sta bene al Milan e spera si possa alzare ulteriormente l’asticella.

