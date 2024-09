Milan-Liverpool, finisce la partita di Maignan: dolore ad entrambe le caviglie e al ginocchio: al suo posto entra il giovane Torriani

Iniziato il secondo di tempo di Milan-Liverpool, in casa rossonero c’è ansia per le condizioni di Mike Maignan: il portiere rossonero ha infatti è alle prese con vari fastidi fisici. Nel primo tempo in due occasioni diverse ha accusato dolore prima alla caviglia destra e poi a quella sinitra.

Nella ripresa il francese ha stretto i denti e ha deciso di entrare, con Fonseca che ha mandato a scaldare il giovane Torriani. Dopo pochi minuti ecco il contatto tra il portiere francese e Tomori, entrambi a chiudere su Diogo Jota che lascia Maignan con un taglio sul ginocchio. A questo punto il portiere ha alzato bandiera bianca: al suo posto il giovanissimo Torriani.

