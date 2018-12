Milan, le indiscrezioni sul numero di maglia di Paquetà

Il trequartista Lucas Paquetà arriverà nelle prossime settimane al Milan. Nel frattempo sembra aver già scelto il numero di maglia…

In attesa di Ibrahimovic, a Milanello arriverà presto Lucas Paquetà. Il nuovo acquisto dei rossoneri arriverà agli ordini di Gattuso per 35 milioni e potrà allenarsi con i nuovi compagna già dalle prossime settimane. Nel frattempo emergono direttamente dal Brasile indiscrezioni sul numero di maglia scelto dal trequartista classe ’97. Queste le sue dichiarazioni a Esporte Espectacular: «Ho chiesto alla dirigenza d’indossare il numero 39, lo stesso con cui ho debuttato in prima squadra al Flamengo e che mi ha portato tanta fortuna».