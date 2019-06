Milan, Maldini: «Incontro col Real? Sempre buone notizie per Giampaolo»

Le parole di Paolo Maldini, dirigente del Milan, sul mercato dei rossoneri al rientro dal viaggio a Madrid

Viaggio a Madrid per il nuovo Milan. Maldini, Boban e Massara sono volati in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid per provare a capire se può essere possibile imbastire delle nuove operazioni insieme.

Tanti i calciatori valutati dal Milan. Paolo Maldini, intercettato da Sky Sport, ha parlato così al rientro dalla capitale spagnola: «E’ andato tutto bene. Buone notizie per Giampaolo? Sempre buone notizie. Ottimismo per il nuovo Milan? Sì, sempre».