Milan, Maldini: «Riscatto di Tomori alto. Ibrahimovic a Sanremo…»

Ai microfoni di Sky Sport, poco prima dell’inizio della partita, Paolo Maldini ha parlato del momento vissuto dal Milan.

IBRAHIMOVIC – «Al di là di Sanremo tutti quelli che hanno Ibrahimovic nella propria squadra si aspettano che faccia una grande partita. Sarà sicuramente una settimana particolare, non lo nascondiamo».

MERCATO – «Riscatto Tomori? C’è un diritto di riscatto molto alto, sarà una nostra valutazione da qui a fine stagione se esercitarlo o no. Donnarumma, Calhanoglu e Ibra? Abbiamo colloqui settimanali, in questo momento non ci sono grandi novità da raccontarvi