Milan, Maldini: «Serve il bilancio stabile per crescere, sui risultati…»

Le parole di Paolo Maldini, dirigente del Milan, nel pre partita della gara di Champions League contro il Tottenham

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Prime Video prima di Tottenham-Milan di Champions League.

PAROLE – «Nell’era moderna se non hai un bilancio stabile è difficile essere tra le prime quattro in Italia e le prime otto in Europa. Io parlo di calcio, di obiettivi, con un occhio al bilancio. Vorrei portare il Milan ad avere ricavi superiori ma con risultati sportivi all’altezza del club».