Milan, Massara: «Obiettivo Europa. Ibra? Decideremo insieme del suo futuro»

Il direttore sportivo del Milan, Massara, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio del match contro il Lecce

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro i salentini.

«Siamo abituati a questo tipo di voci, avrete nuovi argomenti di cui parlare visto che il lockdown è terminato, ci saranno le partite, i gol. Il mercato aprirà a settembre ma in altri paesi aprirà prima ma noi siamo concentrati sul campo, sono dodici gare un periodo lunghissimo. Ibra è un campione che ha aiutato il Milan in un momento difficile e ha migliorato la squadra. Dipenderà anche da lui la decisione se proseguire o meno con noi. Non può esistere nessuna squadra senza Ibra, è un giocatore fantastico. Scadenze? Saranno tutte prolungate, in questo momento c’è una difficoltà modulistica ma abbiamo un accordo con tutti i nostri giocatori. Il Milan non può stare lontano dall’Europa, per noi è un obiettivo primario e siamo sicuri di potercela fare. Ci confrontiamo sempre con la proprietà e vogliamo riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, abbiamo dei paletti da rispettare e dovremo rientrare nei giusti parametri per poter rientrare anche in Europa, per noi la competitività è alla base di tutto. Per campioni come Ibra c’è sempre spazio ma il percorso è quello simile a quello delle altre società: costi sostenibili ma sempre alla ricerca di giocatori forti».