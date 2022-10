Braida: «Milan Monza? Ho due cuori e Galliani è unico»

Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato della sfida tra Milan e Monza a La Gazzetta dello Sport

«Nella partita di questa sera ho due cuori. Milan? E’ la società che reso possibile ciò che sono diventato e tanti ancora mi fermano pensando lavori ancora per loro. Galliani? Abbiamo lavorato una vita insieme e non sono mai riuscito a pagare una cena. Ha un cuore grande ed esprime le sue emozioni in modo irrefrenabile. L’ho visto felice tante volte ma mai come a Perugia nel 1999».

MILAN – «De Ketelaere ha tante qualità, soprattutto guarda avanti e vede la profondità. Pioli è bravo e ricorda un po’ Ancelotti in qualche modo».