Allo stadio San Siro, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio San Siro, Milan e Monza si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Milan Monza 2-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match

7′ Buon inizio del Milan – Partito col baricentro altro, ancora nessuna occasione però

14′ Messias non calcia – Bel lancio di Tomori per il brasiliano che controlla in area ma viene fermato al momento del tiro

16′ GOL BRAHIM DIAZ – Clamorosa progressione del 10 che parte da centrocampo e affonda indisturbato fino a dentro l’area. Poi in estirada batte Di Gregorio col mancino

22′ Tiro Antov – Conclusione debole da fuori, blocca senza problemi Tatarusanu

23′ Tiro Origi – Conclusione dal limite, controlla in due tempi Di Gregorio

24′ Tiro Sensi – Gran botta col mancino, Tatarusanu a mani unite respinge

32′ Tiro Origi – azione personale di Dest che arriva fino all’area di rigore per poi servire il belga che si libera e calcia, esterno della rete

38′ Possesso palla Milan – i rossoneri si affidano al giro palla per provare a scardinare la difesa del Monza

41′ DOPPIETTA DIAZ – azione di prepotenza di Origi sulla fascia che poi sterza verso l’area da posizione defilata e serve lo spagnolo che si smarca e calcia in diagonale trovando il 2-0

Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE

Milan Monza 2-0: risultato e tabellino

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Pobega, Messias, Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli. A disp. Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão

Monza (4-3-1-2): Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino. A disp. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marcatori: 16′ 41′ Diaz;

Ammoniti: 30′ Origi;