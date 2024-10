Milan Napoli, dubbio per Fonseca: Leao in bilico? Incredibile novità, il tecnico può sorprendere così

Milan Napoli, dubbio per Fonseca: Rafael Leao in bilico? Incredibile novità, il tecnico può sorprendere in questo modo

Secondo quanto riportato da Sky, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, rinviata la gara di oggi contro il Bologna, dovrà iniziare a preparare la sfida di martedì a San Siro contro il Napoli, un vero e proprio big match dove saranno assenti per squalifica Reijnders e Theo Hernandez.

Il tecnico portoghese dovrà decidere cosa fare con Rafael Leao: la notizia è che nel caso in cui col Bologna si fosse giocato a partire dal primo minuto sarebbe stato Okafor, soluzione in ogni caso buona in casa rossonera.