Milan-Napoli gratis su Dazn: svolta storica, Serie A in chiaro dopo 28 anni

L’annuncio di Dazn sulla trasmissione gratis in chiaro per tutti della sfida di Serie A tra Milan e Napoli. Tutti i dettagli in merito

Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, ha annunciato che Milan-Napoli sarà trasmessa gratis per tutti sulla piattaforma. Una svolta storica per la Serie A, che torna in chiaro dopo 28 anni.

L’ANNUNCIO UFFICIALE – «Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande».