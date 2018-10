Reina sarà titolare questa sera in Europa League contro l’Olympiacos e spera nella prima vittoria casalinga nelle coppe

Per Pepe Reina questa sera si prospetta la prima partita da titolare con la maglia rossonera a San Siro. Il Milan affronterà l’Olympiacos in Europa League e l’estremo difensore spagnolo non vede l’ora di debuttare in casa con la nuova squadra: «E’ importante. L’ho vissuto tante volte come avversario e ad ogni calciatore fa piacere giocare in uno stadio del genere. Quindi non vedo l’ora di scendere in campo e di metterci tutto per fare una bella gara e dare una mano alla squadra. Speriamo di riuscire a vincere», ha detto Reina in una intervista rilasciata a Forza Milan.

«Il sud della Spagna e il sud dell’Italia si assomigliano. – ha detto il portiere parlando delle differenze tra Milano e Napoli – Il nord Italia lo devo ancora vivere un pochino, ma credo sia come nel nord della Spagna. Il tempo ti invita a rimanere più a casa, a fare una vita più tranquilla con la copertina e un bel film. Invece al sud ci buttiamo per le strade, ci basta poco. Sicuramente questa è una città più organizzata, più tranquilla, con meno caos. Però, anche nel caos di Napoli io mi sentivo più a mio agio. Sicuramente è più facile adattarsi a Milano, perché è più cosmopolita e tranquilla in generale, però qualcosina di Napoli ti viene a mancare, perché io veramente mi trovavo bene là».

Contro i greci l’allenatore Gennaro Gattuso dovrebbe schierare Patrick Cutrone al centro dell’attacco. Il numero 63 ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia. Gonzalo Higuain invece tornerà disponibile solo domenica con il Chievo mentre per Mattia Caldara i tempi dovrebbero essere più lunghi. Il tecnico rossonero ha sottolineato in conferenza stampa quanto la squadra di Atene abbia maggiore esperienza internazionale ma l’obiettivo ovviamente resta sempre quello di ottenere i tre punti.