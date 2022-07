Milan, ora è UFFICIALE: Origi è un calciatore rossonero. Il comunicato

Il Milan ha reso ufficiale l’arrivo di Divock Origi dal Liverpool: il comunicato del club rossonero sul belga

Divock Origi è ufficialmente un attaccante del Milan. Il belga arriva a parametro zero dal Liverpool e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026.

IL COMUNICATO – «Il Milan è lieto di annunciare la firma di Divock Origi. Il belga ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.Nato a Ostenda, in Belgio, il 18 aprile 1995, Origi è cresciuto nei Settori Giovanili di Genk e Lille prima di esordire in prima squadra con il club francese nel 2013. Dopo aver segnato 16 gol in 89 presenze con il Lille, si è trasferito al Liverpool. dove, nelle prime due stagioni, ha segnato 21 reti in 77 presenze. È stato poi ceduto in prestito al Wolfsburg, dove ha segnato sette gol in 36 partite. È tornato ai Reds nel 2018 e ha collezionato altre 98 presenze e segnato altri 20 gol. Anche il successo dei trofei non è mancato, visto che ha vinto Premier League, FA Cup, Coppa di Lega, Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club. Origi ha esordito in nazionale maggiore nel 2014 e ha segnato tre gol in 32 partite con il suo paese, diventando anche il più giovane marcatore nella storia della Coppa del Mondo belga in Brasile».