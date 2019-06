Milan, ora il rientro di Andrè Silva. Poi le valutazioni di Giampaolo e il futuro

Andrè Silva si appresta a ritornare al Milan dopo la parentesi col Siviglia. Giampaolo lo valuterà per poi decidere il suo futuro

Il 30 giugno scadrà ufficialmente il prestito di Andrè Silva al Siviglia. Si profila, di logica conseguenza, un rientro al Milan per l’attaccante portoghese. Arrivato con tante (forse troppe) aspettative dal Porto, in Italia ha deluso. In Spagna, invece, le cose sono andate leggermente meglio. Adesso il ritorno in rossonero, dove il prossimo tecnico Giampaolo è pronto ad accoglierlo.

A quel punto partirà la fase di valutazione dell’attaccante. Il tecnico capirà se Andrè Silva può essere parte integrante del progetto rossonero oppure meno. Nel primo caso si aprirebbe una spietata concorrenza tra lui e Cutrone nel ruolo di vice Piatek, nel secondo il suo agente Jorge Mendes dovrebbe mettersi a lavoro per piazzarlo, e in quel caso la dirigenza dovrebbe poi sostituirlo con un altro attaccante. Nelle scorse settimane era rimbalzata la voce di un possibile scambio con Schick, la cui ipotesi pare non ancora tramontata. La palla passa nelle mani di Giampaolo, puntare o no sul portoghese?