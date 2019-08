Milan, passi avanti per Correa: ecco il punto sulla trattativa

Milan, proseguono assidui i contatti tra Maldini e l’Atletico Madrid: secondo Sport Mediaset i colchoneros hanno accettato l’ultima offerta rossonera

Proseguono i contatti tra il Milan e l’Atletico Madrid per Angel Correa. L’attaccante argentino resta il primo obiettivo dei rossoneri che nelle scorse ore hanno formalizzato alla dirigenza dei colchoneros l’ultima offerta: 42 milioni più il 30% per la futura rivendita. Accordo raggiunto ma ancora per l’ufficialità manca qualcosa, anzi qualcuno.

Prima di porre la parola fine sull’estenuante trattativa Milan e Atletico devono infatti prima chiudere due operazioni separate ma ancora non finalizzate: la cessione di André Silva per i rossoneri e l’arrivo di Rodrigo all’Atletico come sostituto, appunto di Angel Correa. Il gioco d’incastri potrebbe inoltre non chiudersi qui visto che proprio il Valencia potrebbe diventare la squadra più accreditata ad acquistare il centravanti portoghese del Milan proprio in virtù dell’ormai sempre più lontano Rodrigo.