Milan, per il derby di Coppa due rientri ma un’assenza importante

Il Milan continua il lavoro di avvicinamento al derby in programma domani sera a San Siro contro l’Inter e valido i quarti di finale di Coppa Italia

Neanche un giorno di sosta per il Milan di Stefano Pioli che ha sin da subito ripreso gli allenamenti dopo la brutta sconfitta subita a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini. Nella testa dei giocatori rossoneri c’è la voglia di riscattarsi alla grande e quale migliore occasione di un derby da dentro o fuori come quello valevole i quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì.

DUE RECUPERI – Due importanti rientri tra le fila milaniste con Romagnoli e Saelemaekers, assenti in campionato per squalifica, pronti a riprendere il proprio posto dal primo minuto nel derby. Bene anche Mandzukic visto in forma da Stefano Pioli nello spezzone di gara contro l’Atalanta e che martedì potrebbe disporre di un minutaggio maggiore.

FUORI DONNARUMMA – La notizia meno lieta per i tifosi del Milan è però l’assenza di Gianluigi Donnarumma, espulso dalla panchina nel corso degli ottavi contro il Torino, squalificato per il derby di domani. Al posto del giovane prodotto del vivaio rossonero giocherà Tatarusanu.