Milan, Piatek ancora a secco: ecco i suoi numeri con la Polonia

Milan, Piatek ancora a secco: ecco i numeri del “Pistolero” nella sfida persa dalla sua Polonia contro la Slovenia

Piatek a secco, il Milan inizia a preoccuparsi. Perché l’attaccante polacco non segna più, in rossonero come in Nazionale. E allora torna ad aleggiare la maledizione della “numero 9”.

L’ennesima conferma è arrivata ieri sera, nella sfida persa dalla Polonia per 2-0 contro la Slovenia. Nessuna rete – va da sé – per Piatek. Ma al contempo nessuna occasione da rete creata e nessuna conclusione verso lo specchio della porta.