Piatek, numero 9 del Milan, ha parlato della nuova annata ma è tornato anche sulla scorsa stagione, la prima in rossonero

Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, ha parlato dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «Per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. Sarò in grande forma, vedrete. Non ho paura. Vorrei segnare ogni partita. So che non ce la farò, ma la missione è quella. L’obiettivo è segnare più della scorsa stagione e voglio andare in Europa».

Piatek è tornato anche sullo scorso campionato: «Gattuso è una leggenda e ha anche un carattere un po’matto (ride, ndr), da allenatore come ce l’aveva da giocatore. Ama da morire il Milan. si è assunto molte responsabilità ed è arrivato alla fine stanco e svuotato. Gli ultimi due mesi della scorsa annata sono stati difficili, il derby ha influito».