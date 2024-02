Milan Pioli: «La qualificazione non è ancora ottenuta»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro il Rennes

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno del Milan in Europa League contro il Rennes. Di seguito le sue parole.

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA NEL WALK AROUND – «La partita l’abbiamo analizzata lunedì poi ci siamo buttati su questa. Alla squadra ho detto che ci siamo presi un vantaggio ma la qualificazione non è ancora ottenuta».

COME GESTIRA’ LA SQUADRA TRA RENNES E ATALANTA – «Non mi piace per niente il termine turnover, c’è la gestione di un gruppo che lavora. Le scelte di domenica erano dovute a dati che avevo sulle condizioni dei giocatori, lo farò anche domani sera e con l’Atalanta».

