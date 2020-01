Milan, Pioli: «Non pensiamo alla vittoria della Coppa Italia»

Il tecnico del Milan Pioli ha analizzato la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Spal

Stefano Pioli ha analizzato la partita di domani contro la Spal, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: «È da sempre una competizione importante da quando regala l’accesso all’Europa League anche di più, non a caso le grandi squadre, come è il Milan, le danno grande importanza».

«Non pensiamo alla vittoria finale, dobbiamo concentrarci solo sulla Spal che è squadra in difficoltà di risultati ma non di gioco: a Firenze non meritava di perdere. Sarà dura, dobbiamo essere preparati», ha concluso il tecnico del Milan.