Milan, Portogallo in campo: la SCELTA su LEAO

Interessante sfida tra Portogallo e Croazia in Nations League. La decisione su Leao del Milan del CT Martinez

Sono state settimane difficile in casa Milan per il caso Leao-Theo Hernandez. Il cooling break “a distanza” ha creato diverse polemiche, ma ora è il tempo di far parlare il campo. Infatti il CT dei portoghesi Martinez ha schierato Leao da titolare.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha; Pedro Neto, Ronaldo, Leao.

Croazia (3-5-1-1): Livakovic; Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Jakic, Pasalic, Kovacic, Baturina, Sosa; Modric; Kramaric.