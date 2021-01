Il Milan partirà domani per Cagliari, prima la squadra di Pioli si sottoporrà ad un nuovo giro precauzionale di tamponi

Partenza rinviata per Cagliari al Milan. I rossoneri, dopo le positività di Theo Hernandez e Calhanoglu, hanno posticipato l’arrivo in Sardegna. Come raccolto da Milannews24.com, la squadra di Pioli si sottoporrà prima ad un nuovo giro precauzionale di tamponi.