Oggi il Milan presenterà i suoi due nuovi acquisti Gonzalo Higuain e Mattia Caldara arrivati ieri dalla Juventus

È iniziato l’ “Higuain e Caldara day”, la giornata dedicata alla presentazione dei due giocatori arrivati ieri al Milan dalla Juventus. Il difensore ed il centravanti nella giornata di ieri hanno firmato il nuovo contratto e si sono sottoposti alle visite mediche con il club rossonero. Oggi, invece, è previsto un vero e proprio programma per i due giocatori che dovranno presentarsi ai nuovi tifosi. A renderlo noto è la stessa società, attraverso il comunicato che ha ufficializzato l’arrivo dei due giocatori. Il programma oltre alla conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8, prevede un saluto ai tifosi con la firma di autografi e foto in Piazza del Duomo a Milano, presso la terrazza “Giacomo Arengario”.

Questo il programma completo della giornata:

In mattinata: test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab;

Ore 12.00: visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store;

Ore 14.00: conferenza stampa di presentazione a Casa Milan con diretta tv su Milan TV e live streaming sul profilo Facebook della società;

Ore 16.30: TV/photo set e saluto ai tifosi in Piazza del Duomo, presso la terrazza “Giacomo Arengario”.