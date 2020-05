Milan, presto incontro Rangnick-Elliott: si deciderà mercato, staff e allenatore

Secondo La Gazzetta dello Sport molto presto ci sarà un incontro tra Ralf Rangnick ed Elliott per decidere il futuro del Milan

Mancano solo i dettagli e poi Ralf Rangnick sarà pronto ad entrare a gamba tesa nell’universo Milan. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che rivela che il manager tedesco ed Elliott si vedranno al più presto per pianificare il futuro del club rossonero.

I contatti (alla presenza di Gazidis e Giorgio Furlani, manager di Elliott) sono stati frequenti. I temi di discussione sono stati vari: dal nuovo allenatore (Nagelsmann?) al budget per il mercato. Inizialmente Elliott aveva messo a disposizione 100 milioni di euro per la campagna acquisti, ma la crisi legata al Covid 19 ha imposto dei risparmi (il tesoretto è così sceso a 75 milioni, più la metà dei soldi ricavati dalle cessioni).

Per quanto riguarda lo staff – sottolinea la Rosea – Rangnick vuole carta bianca nella scelta del suo gruppo di lavoro e chiede il via libera per avere al suo fianco otto collaboratori (almeno tre italiani). Insomma nei prossimi giorni ci sarà il faccia a faccia decisivo per mettere nero su bianco il futuro del Diavolo.